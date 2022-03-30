انت الان تتابع خبر تحذير أممي من 'جرائم حرب' في أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن الهجمات الروسية الواسعة النطاق والعشوائية تثير "قلقا كبيرا"، محذرة من أنها يمكن أن ترقى إلى "جرائم حرب".
وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وقد ترقى لجرائم حرب".
وأضافت أن "التدمير الهائل لأهداف مدنية والعدد الكبير للخسائر المدنية يشير بقوة إلى أن المبادئ الأساسية للتمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب والحيطة لم يتم الالتزام بها بشكل كاف".
وأضافت أن "التدمير الهائل لأهداف مدنية والعدد الكبير للخسائر المدنية يشير بقوة إلى أن المبادئ الأساسية للتمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب والحيطة لم يتم الالتزام بها بشكل كاف".