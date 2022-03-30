انت الان تتابع خبر السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان الجمعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الاربعاء، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان.