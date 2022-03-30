شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين وروسيا تعلنان: تعزيز العلاقات والسير نحو نظام عالمي "أكثر عدلا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في أعقاب اجتماع في بلاده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن بكين وموسكو ”أكثر تصميما“ على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.



وأضاف وانغ أن العلاقات الثنائية صمدت أمام اختبارات جديدة وسط وضع دولي متغير لكنها حافظت على الاتجاه ”الصحيح“ للتنمية، مؤكدا مجددا دعم الصين لمواصلة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، حسبما أوردت ”رويترز“.

وكان لافروف، قال في وقت سابق يوم الأربعاء، إن ”موسكو وبكين تقودان الطريق نحو نظام عالمي أكثر عدلا“، وذلك في أول زيارة له إلى الحليف الصيني منذ بدأت قوات بلاده غزو أوكرانيا الشهر الماضي، على ما أفادت ”فرانس برس“.