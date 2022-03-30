تقرير: ألمانيا تلتزم الحذر في علاقتها مع أمريكا رغم التقارب بينهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

رأت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن ”ألمانيا لا تزال تلتزم الحذر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، رغم التقارب بينهما بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا“.



وأشارت المجلة إلى أن ”ألمانيا تخشى أن يعود التوتر في العلاقات بين البلدين في حال أعيد انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2024 والذي كان سببا في التباعد بينهما“.

ولفتت المجلة، في تقريرها، إلى أن ”الحرب في أوكرانيا أحدثت تحولًا جذريًا في السياسة الخارجية الألمانية، وبعد عقود من تقليص التزاماتها الدفاعية وتوسيع علاقاتها التجارية مع موسكو، تعهدت برلين فجأة بتكثيف الإنفاق الدفاعي وتحديث جيشها، وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتقليل اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا“.