شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاوض أوكراني: نبحث التعاون الفني العسكري مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا إن الوفد الأوكراني الذي أجرى محادثات مع روسيا في إسطنبول هذا الأسبوع ظل هناك لإجراء محادثات بشأن التعاون الفني العسكري مع الحكومة التركية اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت ”رويترز“.



ولعبت تركيا دور الوساطة بين ورسيا وأوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وتعاونت تركيا في السابق مع روسيا في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع، لكنها باعت كذلك طائرات مسيرة من طراز ”بيرقدار تي.بي-2“ لكييف م أثار غضب موسكو.