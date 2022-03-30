شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النقد الدولي يبدأ مهمة حاسمة في لبنان الغارق في أزماته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

بدأ وفد من صندوق النقد الدولي الأربعاء، مهمة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل الى اتفاق على خطة تعاف مالية، وفق ما قال مصدر مواكب للملف.



وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ“فرانس برس“، أن ”فريقا من صندوق النقد الدولي وصل إلى لبنان في مهمة تمتد لأسبوعين“.

ويشهد لبنان منذ عام 2019، انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.