شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": التضخم مستورد من الخارج.. وهناك تجار يستغلون الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية يرجع لموجة التضخم التى شهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: "التضخم مستورد من الخارج، ولكنه يضع أعباء على الدولة المصرية، وهناك بعض التجار استغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية".

وأضاف النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التضخم سيضر التجار أيضاً لأنه سيعود عليهم مرة أخرى في شكل أزمات وعليهم أن ينتبهوا لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.