شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تطالب بالاطلاع على خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، الاطلاع على خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج، وإيداع الدراسة للجنة للوقوف عليها لمعرفة مدى الالتزام بخطة التنفيذ من عدمه.

وقال محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إنه فى حال ثبوت عدم التزام الوزارة بالخطة سيتم استدعاء الوزير للوقوف على الأسباب، مطالبا بحصر العمالة الموجودة، وهل سيكون هناك نقص أو زيادة؟ متابعا:" نريد إحضار الدراسة للجنة منتصف شهر رمضان وعقد لجنة أخرى بعد العيد".

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن تطوير مصنع الغزل بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتحويله إلى مصنع للغزل والنسيج ومصنع ملابس متكامل، ما يُسهم في تحقيق دخل كبير وزيادة التنمية الاقتصادية

ومن جانبه، قال ممدوح وافى، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة القابضة للقطن والغزل، إن هناك خطة تطوير واضحة للغزل والنسيج متمثلة في تحديث الماكينات وإنشاء خطة عمل جديد، موضحا أنه سيكون هناك افتتاح لمصنع غزل واحد ومصنع غزل اتنين منتصف العام القادم.

وأضاف وافى، أن الماكينات القديمة يعاد تدويرها ويتم توزيعها علي المصانع مرة أخرى، كما أن هناك ماكينات جديدة تم التعاقد عليها، وأن شركات ميت غمر والدلتا بها العديد من المشاكل والماكينات بها منذ زمن قديم وتهالكت، مؤكدا أن هناك خطة إحلال وتجديد وإعادة تدوير.

وقال معتز محمود:" نطالب بدراسة كاملة من مستوي الشركة القابضة بإحلال المصانع القديمة والجديدة بجانب حجم الاستثمارات ودراسة الشركة الأمريكان".

وقالت النائبة إيفلين متى: "نحن بحاجة إلى إعلان خطة تطوير المصانع لأن هناك حالة استياء بين العمال"، مشيرة إلى أن البرلمان يقف مع الدولة والعامل للنهوض بالصناعة.

وطالبت النائبة ميرفت عازر، مقدمة الطلب أن يكون المصنع كامل متكامل، متسائلة لماذا يكون غزل فقط ، ما المانع أن يشمل غزل ونسيج وملابس من أجل النهوض بالصناعة في مصر حني نكون دولة منتجة وليست مستهلكة.