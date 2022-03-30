شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مقلد "نائب التنسيقية" يطالب بزيادة مدة توفيق أوضاع الجمعيات عام بدلا من 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وطالب "نائب التنسيقية" بزيادة مدة توفيق أوضاع الجمعيات الاهليه إلى عام بدلا من ستة أشهر .

ووجه "مقلد" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق عام 2022 عام المجتمع المدنى ولابد من وضع استراتيجية لتنفيذ هذا المحور الهام باعتبار المجتمع المدنى شريكا أساسيا فى بناء المجتمع وتماسكه.

وطالب "مقلد" بالصياغة التشريعية الجيدة لمشروع القانون، حيث إنه يمثل أهمية بالغة، ومعلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.