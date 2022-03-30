شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على مادة بقانون رعاية المسنين تلزم بتوصيل المعاش "ديلفرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها الآن على المادة السادسة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، والتى تضمن إيصال المعاش أو المساعدة المستحقة له إلى محل إقامته "ديلفرى".

وجاءت نص المادة بعد موافقة اللجنة وإجراء تعديلات عليها كالتالى:

تلتزم الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل إقامته مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه الآن لجنة التضامن بمجلس النواب.