شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى بسرعة توصيل الغاز الطبيعى لقرية شيبة قش بمركز منيا القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، برئاسة النائب حسام عوض الله ، اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن رد وزارة البترول والثروة المعدنية على طلب توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية شيبة قش مركز منيا القمح – محافظة الشرقية.

وقالت غيث، إن لديها خطاب من شركة المياه بأن القرية مخدومة بخدمة الصرف الصحى ، وبالتالى يمكن لشركة الغاز بدء توصيل الغاز للمواطنين .

وعقب مسؤول شركة الغاز، قائلا: "الخطاب قديم ويجب أن يكون هناك خطاب حديث" .

وأكدت النائبة، أنها سوف تقدم خطاب من شركة المياه بمحافظة القليوبية بما يفيد أن القرية مخدومة بالصرف الصحى.

وأوصت اللجنة، خلال الاجتماع بسرعة توصيل الغاز للقرية فور ورود خطاب من شركة المياه بأن القرية مخدومة بالصرف الصحى .