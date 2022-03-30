شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى لحقوق الإنسان": الحق فى المعلومات غير قابل للتفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة استماع لعدد من المواقع الصحفية والحزبية، تحت عنوان "حرية الصحافة.. حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات"، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس.

شارك فى الجلسة أعضاء المجلس الدكتور أسماعيل عبد الرحمن، وجورج إسحق، وغادة همام، افتتحت جلسة الاستماع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس التي أكدت علي أهمية تلك اللقاءات التي تقوم بها لجنة الحقوق المدنية والسياسية باعتبار أن هذا النشاط من أهم الأنشطة التى تقوم بها اللجنة، وأن الحق في المعلومات حق أصيل غير قابل للتفاوض، مع أهمية الاضطلاع علي المعلومات من مصادر متعددة وأن المجلس يسعى لانفاذ حقوق الإنسان، لافتة إلى ضرورة الاجتماع بصورة متواصلة ومستدامة من أجل نشر وتعزيز حقوق الإنسان.

فيما أعرب السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، أن ما يحدث الآن من انفتاح وتعاون غير مسبوق مع كافة منظمات المجتمع المدنى ، والأحزاب السياسية، وكذلك المواقع الأخبارية يدل على النهج الذى يقوم به المجلس فى تلك الفترة بتشكيله الجديد.

وأوضح محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار خطة عمل اللجنة ولقد سبق لها عقد لقاء مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية واليوم نلتقى معكم لاستكمال جلسات الأستماع، متابعا: "سوف نعقد بعد ذلك جلسة بحضور كافة الأطراف المعنية بالعمل الصحفى والإعلامى (نقابة الصحفين – الهيئة العامة للاستعلامات – المجلس الأعلى للأعلام) وأن ما يتم طرحه من رؤى خلال جلسات الاستماع يتم بلورته وطرحه على الجهات المعنية للوصول الى حلول مناسبة تساهم فى تعزيز حقوق الإنسان وأن اللجنة سوف تعقد جلسة أستماع مع النقابات العمالية المستقلة وذلك خلال الفترة القادمة".

ويذكر أن جلسة الاستماع تضمنت مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية ذات الصلة بحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، وطبيعة الأدوار المتوقع القيام بها على الصعيد العام وخاصة في سياق العمل على رفع هامش الحريات في البلاد، وتعزيز الممارسات الديمقراطية المنشودة، وهو الأمر الذي يساهم تحقيق طموحات المواطن المصري على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن طرح المعوقات التي تواجه العمل الصحفى في البلاد.