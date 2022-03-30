السفير الروسي لدى واشنطن: تحميل روسيا مسؤولية أزمة الغذاء في أوكرانيا "حرب إعلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء أن التصريحات الأمريكية حول مسؤولية روسيا عن أزمة غذائية في أوكرانيا والعالم، هي جزء من الحرب الإعلامية ضد روسيا.

وقال أنطونوف- ردا على تصريح ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، بهذا الخصوص، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" -:"نعتبر تعليق شيرمان جزءا من الحرب الإعلامية الأمريكية ضد روسيا، ونعلن بكل مسؤولية أن التلميح إلى أن قواتنا المسلحة كانت تدمر البنية التحتية المدنية والسفن المحملة بالأغذية الموجهة للتصدير إلى دول أخرى لا يتفق مع الواقع".

وأشار أنطونوف إلى أن الوضع في أوكرانيا معاكس، حيث أن المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي يسودها الهدوء، موضحا أن القوات الروسية قامت بتنظيف أراض زراعية من الألغام فى منطقة خيرسون".

وشدد الدبلوماسي على أن العسكريين الروس لا يستخدمون الأسلحة إلا ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية وتقدم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، مؤكدا أنه قد تم إيصال نحو 6 آلاف طن من الشحنات المناسبة وبينها المواد الغذائية والملابس ومستلزمات النظافة والمستحضرات الطبية، وسيتم مواصلة تقديم مساعدات مماثلة للمناطق الأوكرانية التي تم تحريرها من النازيين".