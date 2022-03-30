بالفيديو والصور- سائق ميكروباص في حادث الإسكندرية المروع: "قطعت العربية عشان اطلع المصابين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

قال صاحب سيارة ميكروباص - أحد المتضررين من حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية اليوم- إن سيارته تحطمت بشكل كامل خلال الحادث المروع وأنه اضطر لتقطيعها لإخراج السائق و14 راكبا انحشروا بين الصاج وأصيبوا إصابات بالغة.

وأشار إلى أنه هرع إلى المكان عقب علمه بما حدث وفشل اتصاله بالسائق ليفاجأ بأن السيارة محطمة تماما بحيث لا تسمح بخروج أي من المصابين.

وأضاف أنه أضطر لتقطيع سيارته من أجل إخراج قائدها والمصابين المتواجدين داخلها لنقلهم إلى المستشفى، حيث فصل الجوانب والسقف والأبواب.

وأشار إلى أن الحادث وقع الساعة السابعة صباحا والتسبب فيه سيارة النقل الثقيل بسبب السرعة الزائدة من جانب قائده حيث انقلبت السيارة وبسبب الشبورة المائية الكثيفة تحطمت نحو 14 سيارة أخرى تباعا بينها سيارته.

كان قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا يفيد وجود حادث تصادم بين عدة سيارات أسفل كوبري حسن علام بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والحماية المدنية والإسعاف والمرور إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل بمقطورة

واصطدمت 10 سيارات أخرى بالسيارة النقل المشار إليها بسبب الشبورة المائية، ما أدى إلى تحطمها وشلل مروري بطريق الإسكندرية الصحراوي.

أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصًا، بعضهم في حالة خطرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات "جمال حماده وكرموز والأميري" لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.