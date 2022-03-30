وديعة سعودية بـ5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. أودعت المملكة العربية السعودية - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر.



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