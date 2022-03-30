الجيش الإسرائيلي يعلن قرارات عسكرية لمواجهة العمليات في الضفة والداخل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي الدفع بـ14 كتيبة قتالية لمواجهة العمليات في الضفة والداخل المحتل، اليوم الأربعاء.

وأوعز رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الاربعاء، للانتقال إلى حالة الجاهزية المعززة والاستعداد لسيناريوهات تصعيدية مختلفة في الأراضي الفلسطينية، وذلك على ضوء التطورات الميدانية الأخيرة.

وجاء ذلك بعد ترأس رئيس الأركان أفيف كوخافي جلسة لتقييم الوضع في ضوء الأحداث الأخيرة وبعد القرار باستدعاء قوات عسكرية إضافية الى مناطق التماس في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد رئيس الأركان، أن جيش الاحتلال مستعد لسيناريوهات متنوعة ويعمل وسوف يعمل وفق الحاجة للحفاظ على الحالة الروتينية الطبيعية التي يتمتع بها سكان البلاد. قوات جيش الدفاع منتشرة في حالة جاهزية قصوى على الجبهات المختلفة بهدف تعزيز حالة الأمن لسكان البلاد.

وقال كوخافي “إنه تم تعزيز الجبهات المختلفة بـ14 كتيبة قتالية بالاضافة الى القناصة والمقاتلين من وحدات خاصة، كما سيتم تعزيز القدرات الاستخبارية وجمع المعلومات”.

وتم خلال الجلسة التي عقدت ظهر اليوم بحث الجهود الدفاعية في المنطقة إلى جانب تحديد مراحل الاستعداد القادمة، كما أوعز رئيس الأركان “اتخاذ عدة خطوات عاجلة لتعزيز جهود قوات الإحتلال لإحباط الهجمات التي ينفذها الفلسطنيين، بالإضافة الى جمع الاستخبارات ورفع جاهزية قواته على الساحة الفلسطينية”.

كما حدد رئيس الأركان المهام العملياتية المركزية الهادفة الى تعزيز حالة الأمن في الجبهة الداخلية بالإضافة إلى تعزيز القوات في منطقتيْ الضفة الغربية وغلاف غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان صحفي، إنه بالاضافة الى كل ذلك سوف يعرض على الشرطة مساعدة واسعة حيث سيتم تخصيص 15 سرية بعضها من وحدات خاصة للمساعدة في حماية خط التماس وبعضها للانتشار في مدن رئيسية بناء على تعليمات الشرطة.

كما عرض جيش الاحتلال قيادة الجهود لتشكيل وتجهيز سرايا خاصة تابعة لحرس الحدود للمساعدة في الجهود الدفاعية على الجبهة الداخلية. كما سيقدم المساعدة اللوجستية وفق الحاجة.

وذكر بيان جيش الإحتلال انه” تقرر ان جميع الجنود الذين تم تأهيلهم في درجة التأهيل العسكرية الثالثة سيخرجون إلى بيوتهم في الإجازات وهم مسلحين ووفقًا للتعليمات”.