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بمشاركة طيران الجيش.. عملية أمنية في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية في المحافظة؛ لملاحقة المطلوبين ومصادرة الأسلحة.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بمشاركة طيران الجيش وقوة مشتركة من فرقة القوات الخاصة ومدير شرطة قضاء الميمونة وعلى رأسهم قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي تم تنفيذ واجب أمني لاقضية محافظة ميسان الميمونة والمجر الكبير والعزير".

وأضافت، أنه "تأتي هذه الطلعات الجوية لملاحقة المطلوبين قضائياً ومصادرة السلاح غير المرخص في أطراف مدينة العمارة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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