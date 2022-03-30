انت الان تتابع خبر ديمبلي: أريد الاستمرار في برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن ديمبلي قال لزملائه: "أريد الاستمرار في برشلونة، أنا سعيد جدا هنا وأؤمن بالمشروع، وأيضا أنا سعيد جدا بالعمل مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق".

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن "برشلونة تواصل مع موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي، من أجل عقد جلسة جديدة وبدء التفاوض مرة أخرى حول تفاصيل العقد الجديد.



وسبق وأن أشارت الصحيفة نفسها، نقلًا عن مصادر مقربة من ديمبلي، إلى أن "اللاعب ووكيله ينتظران مكالمة برشلونة، من أجل عقد جلسة جديدة للتفاوض".

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في حزيران المقبل، وإذا لم يتم تجديده سيرحل بالمجان مع وجود أنباء قوية عن رغبة باريس سان جيرمان في ضمه في المركاتو الصيفي المقبل.

