شكرا لقرائتكم خبر عن كم طالبا يلتحق بالتعليم الفنى سنويا؟.. "تعليم الشيوخ" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هناك 2 مليون طالب يلتحقون بالتعليم الفنى سنويا".. هذا الرقم كشف عنه الدكتور محب الرافعي وزير التعليم السابق وعضو مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن باقى الطلاب يوجهون إلى التعليم العام وفقا لدراسة معدة.

تصريحات محب الرافعي جاءت خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفنى تستهدف ربط التعليم الفنى بسوق العمل، مشددا على عملية تحسين مدخلات التعليم الفنى وأن نقلل من التحاق الطلاب بالتعليم الثانوى والتحاقهم بالكليات النظرية التى لا تلبى احتياجات سوق العمل.

واقترح محب الرافعى عضو مجلس الشيوخ، وزير التعليم السابق تأسيس وزارة مختصة بالتعليم الفنى، تضم تحت طياتها جميع الكيانات العاملة بالتعليم الفني، مضيفا: "لابد مراجعة مناهج التعليم الصناعى وأيضا النظر فى الذين يقومون بالعامية التعليمية" مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعتمد على العملى أكثر من النظرى.

وأوضح "الرافعى"، أن تم إنشاء الجامعات التكنولوجيا وذلك من أجل دعم التعليم الفنى.