شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 37 اقتراحا برغبة من مجلس النواب إلى الحكومة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى الحكومة 37 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وتضمنت الاقتراحات موضوعات تتعلق بالتعاقد أو تثبيت مشرفي القسم الداخلي بمدارس التربية الخاصة، المسئولين عن التلاميذ ذوي الإعاقة.

كما تضمنت توفير مقر لكلية الخدمة الاجتماعية والتنمية الريفية بمركز إسنا محافظة الأقصرو إنشاء مدرسة بقرية الغابات بمركز البلينا – محافظة سوهاج وبشأن إدراج مدرسة أحمد كامل الثانوية المشتركة فى خطة الإنشاءات - مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية وادراج مناهج للصحة الأسرية ضمن المنظومة المتطورة للتعليم الثانوي

كما تضمنت إنشاء مبنى إداري ومقر للبنك الزراعي بقرية دمرو مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية وتجديد وتطوير وتشغيل مندوبية البنك الزراعي بقرية بنى غالب مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط ،وإنشاء وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين طبقا لشروط الاسكان الاجتماعي بمدينة ناصر الجديدة- محافظة أسيوط

وتضمنت الاقتراحات استكمال توصيل الصرف الصحي بالقرى التابعة لمدينة البداري- محافظة أسيوط وبناء وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي فى منطقة الشوانى أرض الموقف بمركز مغاغة- محافظة المنيا وتعلية قدرة خطوط شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي بمدينة ميدو التابعة لحى السلام أول- محافظة القاهرة