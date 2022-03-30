30 مارس , 2022
وحدة الغاز الحيوي في ريبيك، براندنبورغ (أ ف ب).
أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء «إنذاراً مبكراً» بأنها قد تتجه نحو إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بإمدادات الغاز، وقالت إن الإجراء يهدف إلى الاستعداد لتعطل محتمل أو توقف لتدفقات الغاز الطبيعي من روسيا.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان إن الإمدادات في مأمن في الوقت الراهن وإن ألمانيا تراقب عن كثب تدفقات الإمدادات مع مشغلي السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعلن «الإنذار المبكر» لاحتمال حدوث تعطل في إمدادات الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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