التربية تُعيد العمل بنظام 'التسريع' للعام الدراسي الحالي (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، اعادة العمل بنظام "التسريع" للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022 .

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بأعادة العمل بنظام التسريع للصفوف (الخامس الابتدائي / الثاني المتوسط / الخامس الاعدادي) وللعام الدراسي 2021 – 2022".



وأوضحت الوزارة ، ان "هذا الإجراء يأتي نتيجة لنجاح نظام التسريع وكذلك للمطالبات الكثيرة من قبل أولياء امور التلاميذ والطلبة لإعادة العمل بهذا النظام ونتيجة للظروف الصحية المستقرة التي ساهمت في اكمال المناهج الدراسية ، وسيتم اصدار الضوابط والتعليمات لاحقاً".

