السعودية تعلن عن موعد استقبال طلبات خدمة الاعتكاف خلال شهر رمضان بالمسجد الحرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

أعلنت وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية في الحرمين الشريفين، أن التسجيل في خدمة الاعتكاف داخل المسجد الحرام سيبدأ في غرة شهر رمضان المبارك وحتى الخامس منه، عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني، كما خصصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.



وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، ضرورة التعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة المتبعة داخل المسجد الحرام، ومراعاة الشروط والضوابط المتعلقة بالاعتكاف، مؤكداً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.