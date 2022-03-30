الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات وقود غرب أوكرانيا استُخدمت لأغراض عسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف القول، في إفادة صحفية، إن مستودعات الوقود الواقعة في منطقتي ستاروكونستانتينوف وخميلنيتسكي استُهدفت بصواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو.

وأضاف المتحدث أن منظومة الصواريخ "إسكندر" دمرت مستودعين كبيرين لأسلحة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية في قرية كامينكا بمنطقة دونيتسك.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية والصواريخ التكتيكية أصابت 64 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.