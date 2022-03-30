مصر تحذر من كارثة كبرى بسبب المياه.. وتتحدث عن الأزمة مع إثيويبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن 80% من الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم سببها المياه.



وأكد وزير الري المصري خلال المؤتمر العلمي العاشر بجامعة عين شمس، أن مشكلة الدولة المصرية في قضية سد النهضة تتمثل بعدم وصول إلى اتفاق ملزم من الجانب الإثيوبي، مشيرا إلى وجود 15 سدا مبنيا على حوض النيل، متابعا الدولة المصرية قامت بالمشاركة في بناء عدد كبير منها.

وأضاف محمد عبد العاطي، أن قدرة الدولة على التصدي للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية يظهر قوة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على التصدي للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية عن طريقة استراتيجية قومية تحت مظلة رؤية مصر 2030.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن 97% من المياه تأتي إلي مصر عبر نهر النيل، قائلا: هناك استراتيجية للموارد المائية تتبعها الدولة المصرية والتي تتكون من 4 جوانب أهمها معالجة مياه الصرف ومياه البحر، ومشروعات استقطاب الأمطار، البيئة المناسبة عن طريق التوعوية، ومشروعات تبطين الترع والذي يتكلف 80 مليار دولار.

وأكد وزير الري، أن الدولة المصرية تستهدف أن تكون الدولة رقم 1 عالميا في معالجة المياه، مشيرا إلى أن مصر استطاعت افتتاح أكبر محطة معالجة مياه في إفريقيا وهي محطة مصرف بحر البقر.