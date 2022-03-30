اعتقال 6 فلسطينيين متهمين بالتورط في الهجوم على تل أبيب مساء الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية بعد هجوم خلف 5 قتلى بالقرب من تل أبيب، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وجاءت الاعتقالات بعد عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية ليل الثلاثاء الأربعاء، في قرية جابد.

وبعد الهجوم، أعلن ثلاثة ملثمين بالعبرية "الحرب في دولة إسرائيل"، وقالوا إنهم من كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح. ويشار إلى أن الكتائب، شبكة فضفاضة دون تسلسل هرمي واضح، وغالباً ما تعمل المجموعات المحلية من تلقاء نفسها.

وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالهجوم، وفق وكالة الأنباء الرسمية، قائلاً إن جرائم القتل "لن تؤدي سوى لتفاقم الوضع".

وهناك مخاوف من تصاعد العنف في الأيام المقبلة، مع اقتراب بداية شهر رمضان. يشار إلى أن هجوم بني براك هو الثالث في أسبوع، حيث أودت موجة عنف بحياة 11 شخصاً في إسرائيل.