شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 عسكريين باكستانيين إثر تحطم مروحية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة ضباط وجنديان باكستانيون مصرعهم إثر تحطم طائرة مروحية لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن مروحية من طراز "بوما" تحطمت أثناء قيامها بمهمة استطلاعية في الكونغو ما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقهما المكون من 8 عسكريين بينهم ستة باكستانيين، مشيراً إلى أن السبب الدقيق لتحطم الطائرة المروحية لم يتم التأكد منه بعد.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أنها على اتصال مستمر مع الأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة في نيويورك للتأكد من تفاصيل وأسباب تحطم الطائرة المروحية.