غوغل تسد ثغرة أمنية خطيرة في كروم

29 مارس , 2022 نيويورك: أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً لمتصفحها كروم لسد ثغرة أمنية خطيرة يمكن استغلالها من القراصنة. وأوضحت الشركة أن الثغرة الأمنية تكمن في لغة البرمجة جافا سكريبت، مشيرة إلى أن التحديث الجديد الآمن يحمل الرقم 99.0.4844.84. ويتوفر التحديث الجديد لنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز، على أن يطرح لنظام أبل macOS في الأيام المقبلة.

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