النواب التركمان يحددون موقفهم من جلسة اليوم – عاجل

وذكرت كتلة بدر النيابية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "النواب التركمان أعلنوا عدم حضورهم جلسة اليوم مؤكدين أن المرشح لرئاسة الجمهورية لن يمثل تطلعات المكون التركماني".

ونقلت الكتلة عن مقرر مجلس النواب العراقي غريب عسكر التركماني، قوله، إن "الإطار التنسيقي لن يحضر جلسة اليوم اذا لم يتم التوصل إلى تفاهامات واتفاقات تصب في مصلحة الشعب".