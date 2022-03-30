انت الان تتابع خبر النواب التركمان يحددون موقفهم من جلسة اليوم – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن النواب التركمان، اليوم الأربعاء، عدم حضورهم لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي من المقرر عقدها اليوم.
وذكرت كتلة بدر النيابية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "النواب التركمان أعلنوا عدم حضورهم جلسة اليوم مؤكدين أن المرشح لرئاسة الجمهورية لن يمثل تطلعات المكون التركماني".
ونقلت الكتلة عن مقرر مجلس النواب العراقي غريب عسكر التركماني، قوله، إن "الإطار التنسيقي لن يحضر جلسة اليوم اذا لم يتم التوصل إلى تفاهامات واتفاقات تصب في مصلحة الشعب".