نواب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة يصلون إلى البرلمان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وصلوا إلى مبنى مجلس النواب من أجل حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل نواب الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.



ومن المفترض أن تُعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، في حال تحقق النصاب القانوني بحضور 220 نائباً.