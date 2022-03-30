بسبب اللاجئين الأوكرانيين.. برلمان التشيك يمدد حالة الطوارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وافق البرلمان التشيكي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لنهاية مايو، فيما يستمر توافد اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا بأعداد كبيرة.



ووصل حتى الآن 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى التشيك، نحو نصفهم من الأطفال.

ووافق 82 عضوا بالبرلمان على التمديد اليوم الثلاثاء بينما رفضه 62 نائبا.

وأعلن رئيس الوزراء بيتر فيالا حالة الطوارئ في بداية مارس حيث منح الحكومة المزيد من سلطات اتخاذ القرار وأتاح تحسين التنسيق في توزيع المساعدات.

وقال وزير الداخلية فيت راكوشان: "نعلم جميعا أننا سنصل قريبا إلى سقف إمكانياتنا، وأقول صراحة أننا سنحتاج آنذاك إلى مساعدة من الدول الأخرى".