البنتاغون تحذر من هجوم عسكري روسي جديد في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إعلان روسيا عن تقليص القتال في شمال أوكرانيا مناورة تكتيكية وأصدر مسؤول تحذيرا بشأن إمكانية شن هجمات جديدة في أجزاء أخرى من أوكرانيا.



وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون إنه لا يجب أن ينخدع أي شخص ببيان روسيا.

وأشار إلى أنه حتى الآن كان واضحا أن "عددا محدودا" من القوات الروسية تتحرك شمال كييف بعيدا عن العاصمة، مضيفا أنه ليس مستعدا لتصديق المنطق الروسي على أنه انسحاب.

وتابع "نعتقد أن هذه عملية إعادة تمركز، وليس انسحابا حقيقيا، وأننا يجب أن نستعد جميعا لمشاهدة الهجوم الكبير ضد مناطق أخرى من أوكرانيا".

وقد "فشلت" القوات الروسية في هدفها للاستيلاء على كييف. وأضاف كيربي إلا أن روسيا يمكن أن تستمر في قصف كييف بصواريخ من مسافات بعيدة و"هذا لا يعني أن تهديد كييف انتهى".