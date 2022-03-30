بعيداً عن الحرب في أوكرانيا.. «طلب غريب» من ترامب لبوتين بشأن جو بايدن.. و«سي إن إن» تعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شيئاً بدا غريباً بالنسبة للبعض من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولا يتعلق بمسار الحرب.

وفي مقابلة نُشرت أمس الثلاثاء، دعا ترامب الرئيس الروسي إلى نشر أي "معلومات ضارة" بحوزته تتعلق بعائلة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

ودفع ترامب لموقع "JustTheNews" بشأن وجود تعاملات تجارية بين هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي.

وطالب زعيم البيت الأبيض السابق بوتين بالكشف عن أي معلومات قد تكون بحوزته على الأمر.

وقال ترامب: "اعتقد أن بوتين يعرف الإجابة عن ذلك"، في إشارة إلى تعاملات هانتر بايدن المحتملة مع روسيا، مضيفاً: "أظن أن عليه أن ينشرها، ويجب أن تعرف تلك الإجابة".

من جانبها، انتقدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تصريحات ترامب، معلّقة بأنها "تسعى لتحقيق غاية داخلية بمساعدة من أكبر خصوم أمريكا".

وقالت الشبكة الإخبارية إنه أحدث مثال على استعداد ترامب لاستجداء القوى الأجنبية واستغلالها في سبيل المصالح الداخلية، حتى من بوتين الذي يقود الحرب في أوكرانيا حاليا.

وكان هانتر بايدن قد حصل على أموال لقاء أعماله الاستشارية من دول، مثل أوكرانيا والصين، بينما كان والده نائبا للرئيس.

وتدير وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً بشأن هذه المعاملات، لكن لم يظهر حتى الآن أي دليل على بايدن متورط في فساد يؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية.

ولا يتصل التحقيق الحالي بالرئيس بايدن، فهو يقتصر على نجله الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.