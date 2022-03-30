سك العملة: احتياطى "الفكة" يكفي احتياجات السوق لمدة عام ونصف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن احتياطي العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يكفي احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام ونصف العام، موضحًا أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تصرف حصصًا إضافية من "الفكة" خلال المواسم والأعياد.

وقال خضر، في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، إنه سيتم زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بنسبة 50% خلال شهر رمضان؛ بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافي حدوث أي اختناقات في مواقف السيارات أو الأسواق.

وأضاف أنه تم توفير العملات المعدنية المساعدة "الفكة" اللازمة لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، موضحا أن إجمالى إنتاج "الفكة" شهريًا يصل إلى 45 مليون جنيه.

وأشار خضر إلى أن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتي "الخزانة العامة" و"سك العملة" في كيان واحد، أسهم كثيرًا فى تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بكل دقة، ومن ثم سرعة تلبيتها؛ بما يضمن التيسير على المواطنين.