مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

يأتي انعقاد المجلس لمناقشة أبرز المستجدات واستعدادات الحكومة بأجهزتها كافة لاستقبال شهر رمضان

ويناقش الاجتماع الضوابط الجديدة المتعلقة بقرارات لجنة مواجهة الأوبئة والجوائح، وكيفية تطبيقها، خصوصًا في شهر رمضان، والمتعلقة بصلاة التراويح وموائد الرحمن ودور المناسبات الملحقة بالمساجد.. وغيرها.

كان رئيس الوزراء قد ترأس أمس اجتماع مجلس المحافظين، وأكد أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسؤولين بالمحافظات، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم، تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر، عبر المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تمت إقامتها لبيع تلك السلع، والتي من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك، بما يُسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

ونوه رئيس الوزراء بأهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة، بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها، ومواجهة أي ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث، لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.​