هبوط أرضي بشارع ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبالتحديد منطقة شارع ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، هبوطًا أرضيًا بالشارع، وعلى الفور جرى الدفع بالفرق الفنية وجرى إصلاح الهبوط والتعرف على أسبابه وعلاجها، وذلك بحضور نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة وإدارة الطرق والإدارة العامة للصرف الصحي.

تلقت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة، بلاغًا بوجود هبوط أرضي بشارع ترعة الإسماعيلية، وعلى الفور جرى إخطار رئيس الحي والذي وجه بسرعة الانتقال لمكان الهبوط والدفع بالفرق الفنية من الطرق والصرف الصحي بمعرفة سبب الهبوط وسرعة علاجه.

وانتقل نائب رئيس الحي وإدارة الطرق والصرف الصحي لمكان الهبوط، وجرى العمل على التعرف على أسباب الهبوط وتوفير كميات من الرمال وإعادة إصلاح مكان الهبوط وإعادة الحركة المرورية بالمنطقة أمام حركة انتقال الأفراد والسيارات.