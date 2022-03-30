وفاة طالبة تناولت وجبة فاسدة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بتناولها طعام منزلي فاسد، بطما شمالي محافظة سوهاج، جرى نقلها للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "مي. ث" 15 عامًا طالبة وتقيم دائرة مركز طما مصابة بإعياء وقيئ، ادعاء تناول طعام منزلي فاسد، وعقب تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي توفيت حال تلقيها الإسعافات اللازمة.

أفادت والدتها "هدى. م" 40 عامًا ربة منزل بأنه حال تواجدها بالمنزل وعقب تناول ابنتها المذكورة طعام منزلي فاسد شعرت بإعياء فنقلتها لمستشفى الغنايم المركزي لقرب المسافة لمنزلها، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي، إلا أنها توفيت حال تلقيها الإسعافات، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.