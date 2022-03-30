ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدينار الكويتي العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها بتعاملات أمس، في البنك الأهلي المصري.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية الأخرى

سعر الريال السعودي: 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.97 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 57.82 جنيه للشراء بزيادة 13 قرشا، و60.45 جنيه للبيع بزيادة 28 قرشا.

سعر الدينار البحريني: 47.20 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.68 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 25.41 جنيه للشراء، و25.94 جنيه للبيع.