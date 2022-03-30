ترامب لبوتين: أنشر هذا الأمر!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب طلبًا غريبًا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وا يتعلق بمسار الحرب في أوكرانيا.

ودعا ترامب في مقابلة نشرت الثلاثاء، بوتين إلى نشر أي “معلومات ضارة” بحوزته تتعلق بعائلة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن.

ودفع ترامب لموقع “JustTheNews” بشأن وجود تعاملات تجارية بين هانتر بايدن، ابن الرئيس الأميركي. وطالب بوتين بالكشف عن أي معلومة قد تكون بحوزته على الأمر .

وقال: “اعتقد أن بوتين يعرف الإجابة عن ذلك”، في إشارة إلى تعاملات هانتر بايدن المحتملة مع روسيا”، وأضاف: “أظن أن عليه أن ينشرها، ويجب أن تعرف تلك الإجابة”.

وانتقدت شبكة “سي إن إن” الأميركية تصريحات ترامب، وقالت إنها تسعى لتحقيق غاية داخلية بمساعدة من أكبر خصوم أميركا.

وقالت إنه أحدث مثال على استعداد ترامب لاستجداء القوى الأجنبية واستغلالها في سبيل المصالح الداخلية، حتى من بوتن الذي يقود الحرب في أوكرانيا حاليا.

وكان هانتر بايدن قد حصل على أموال لقاء أعماله الاستشارية من دول، مثل أوكرانيا والصين، بينما كان والده نائبا للرئيس.

وتدير وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا بشأن هذه المعاملات، لكن لم يظهر حتى الآن أي دليل على بايدن متورط في فساد يؤثر على السياسة الخارجية الأميركية.

ولا يتصل التحقيق الحالي بالرئيس بايدن، فهو يقتصر على نجله الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.