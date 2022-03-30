رواية البنتاغون بشأن “انسحاب” الروس من حول كييف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، أن روسيا أعادت تموضع “عدد قليل” من قواتها قرب كييف، لكنها لم تنسحب وربما تحضر للقيام بـ”هجوم كبير” في مكان آخر من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: “نشهد عدداً صغيراً (من الجنود الروس) يبدو أنهم يبتعدون الآن عن كييف، في اليوم نفسه الذي قال فيه الروس إنهم ينسحبون” من هناك.

وكان كيربي يتحدث بعد ساعات فقط من إعلان نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فورمين، أن روسيا ستقلص عملياتها العسكرية باتجاه كييف ومدينة تشرنيغيف الشمالية، عقب تحقيق تقدم في محادثات السلام في إسطنبول.

وعلق كيربي “ما بإمكاني إبلاغكم به هو أن الغالبية العظمى من القوات المحتشدة ضد كييف التي رأيناها ما تزال في مكانها”، مضيفا لقد رأينا فقط عددا صغيرا بدأ بالتحرك بعيدا عن كييف”.

وتابع أن “روسيا فشلت في هدفها بالاستيلاء على كييف”، لكن “هذا لا يعني أن التهديد المحيط بكييف قد انتهى”.

وقال “لسنا مستعدين لتسمية هذا بالتراجع أو حتى بالانسحاب”، موضحاً “نعتقد أن ما يدور في أذهانهم على الأرجح هو إعادة التموضع لتعزيز موقع آخر”.

وأضاف “كان هناك تزايد في النشاط الهجومي” من قبل القوات الروسية في منطقة دونيتسك الانفصالية.