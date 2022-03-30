شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: نجاح اختبار إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن سول اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ فضائى يعمل بالوقود الصلب اليوم الأربعاء، بعد إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات من قبل كوريا الشمالية الأسبوع الماضى.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن وكالة تطوير الدفاع التي تديرها كوريا الجنوبية، أجرت الاختبار في موقع اختبار في تيه أن، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب سول، لتأكيد قدرات مركبة الإطلاق الفضائية المحلية .

وجاء الإطلاق الذي حضره وزير الدفاع الكوري سوه أوك وكبار المسؤولين العسكريين بعد 12 جولة من إطلاق الصواريخ وعمليات الإطلاق الأخرى لكوريا الشمالية في هذا العام، بما في ذلك ما زعمت كوريا الشمالية أنها اختبارات تطوير "المقر الصناعي للاستطلاع".