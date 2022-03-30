شكرا لقرائتكم خبر عن جونز هوبكنز : 485 مليون إصابة بكورونا و10 مليار لقاح عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 2ر485 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 9ر10 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 485 مليونا و 207 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 133 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و 903 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.