الرئيس الامريكي السابق ترامب يدعو بوتين الى كشف أي معلومات عن نجل بايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يخوض حرباً في أوكرانيا، الى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه عن هانتر نجل الرئيس جو بايدن.



ويعود الرئيس السابق بذلك الى اتهامات كررها خلال حملته للانتخابات الرئاسية في 2020 ونفاها هانتر.

وكان هانتر بايدن هدفاً منتظماً لدونالد ترامب. واتهم معسكر الرئيس السابق نجل بايدن بأن له مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين، عندما كان والده نائباً للرئيس السابق باراك أوباما من 2009 إلى 2017.

وفي مقابلة بثت الثلاثاء في برنامج على "Real America's Voice"، أكد ترامب أن زوجة رئيس بلدية موسكو قدمت 3.5 ملايين دولار لهانتر بايدن وعائلته.

وقال ترامب: "هذا كثير من المال أعطته 3.5 ملايين دولار وأعتقد أن بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر. أعتقد أن عليه كشفه علناً".

وأضاف الرئيس السابق في المقابلة التي أجريت حسب المقدمين، في منزله في فلوريدا "أعتقد أن علينا معرفة هذا الرد".

وسبق أن سأل ترامب الرئيس الأمريكي الحالي في مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية "لماذا، وبدافع الفضول، قدمت زوجة رئيس بلدية موسكو 3.5 ملايين دولار لابنك"، فرد الديموقراطي "هذا غير صحيح".

ولطالما أكد ترامب لكن دون أدلة ان هانتر أخذ المال من إيلينا باتورينا زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوزكوف في محاولة لكسب ود جو بايدن.

واتهم ترامب في الماضي جو بايدن بالعمل من أجل إقالة مدع أوكراني لحماية شركة غاز تدعى "بوريسما" من ملاحقات بتهم فساد حين كان نجله هانتر عضوا في مجلس إدارتها.

وهذه "القضية الأوكرانية" أدت الى إطلاق إجراء عزل تاريخي بحق دونالد ترامب، بعدما واجه اتهامات من قبل المعارضة الديموقراطية بانه استغل مهامه الرئاسية عبر ممارسة ضغط على أوكرانيا لكي تحقق حول منافسه السياسي والأنشطة التجارية لابنه. وقام مجلس الشيوخ في نهاية المطاف بتبرئته.