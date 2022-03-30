العاصمة الاوكرانية كييف تتهم روسيا بقصف مناطق سكنية في شرق البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

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قال حاكم منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا سيرغي غايداي على تيليغرام، إن مدفعية ثقيلة قصفت مناطق سكنية في مدينة ليسيتشانسك، صباح اليوم الأربعاء.



وقال: "تضرر عدد من المباني الشاهقة، نتحقق من المعلومات عن الضحايا، انهار كثير من المباني، يحاول رجال الإنقاذ إنقاذ الذين لا يزالون على قيد الحياة".

تنقل القوات الأمريكية المزيد من الطائرات الحربية وطائرات النقل والجنود إلى شرق أوروبا مع استمرار حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء، إن وحدة من حوالي 200 من مشاة البحرية من الولايات المتحدة نقلت إلى ليتوانيا بعد مناورة في النرويج.

وأعلن كيربي نقل 10 طائرات من طراز إف ايه - 18 هورنيت و"عدد قليل" من طائرات النقل العسكرية من طراز سي 130 هيركوليز، ونحو 200 جندي إلى شرق أوروبا من الولايات المتحدة، دون أن يكشف وجهتهم.