قتلى في إطلاق نار بضاحية تل أبيب

29 مارس , 2022
تل أبيب: قام مسلح يشتبه بأنه عربي بقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في ضاحية بتل أبيب، قبل أن يلقى حتفه رميا بالرصاص، وفقاً لقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.
وقالت الشرطة في بيان إنها «تلقت بلاغًا بشأن إطلاق نار في شارع بياليك في ضاحية رمات غان... قوات من الشرطة انتشرت في المكان»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر التقرير التلفزيوني أن المسلح أطلق النار في البداية باتجاه شرفات شقق في بني براك، وهي ضاحية يسكنها يهود متشددون في تل أبيب، ثم أطلق النار على الناس في الشارع. وعُلم أن بين القتلى شرطياً.
وكان مواطن عربي في إسرائيل قد قتل الأسبوع الماضي أربعة أشخاص في هجوم دهس وطعن في مدينة بئر السبع الجنوبية، قبل أن يقتله أحد المارة.
الجدير بالذكر أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت في وقت لاحق عن مسعفين أن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة.
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