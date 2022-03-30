روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق

29 مارس , 2022
موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن موسكو طردت 10 دبلوماسيين من دول البلطيق، اليوم الثلاثاء، بينهم ثلاثة دبلوماسيين من إستونيا، ولاتفيا، و4 من ليتوانيا.
وسبق للدول الثلاث طرد ما 10 دبلوماسيين روس في تحرك منسق بينها في وقت سابق الشهر الجاري.
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