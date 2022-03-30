انت الان تتابع خبر بالفيديو.. 'بلماضي' ينهار بعد فشل الجزائر في التأهل لمونديال قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم يتمالك مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، نفسه وانهار بعد فشل "محاربو الصحراء" في التأهل لمونديال قطر، إثر خسارتهم أمس الثلاثاء على أرضهم أمام الكاميرون 1-2 في مباراة دراماتيكية.