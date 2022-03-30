انت الان تتابع خبر بالفيديو.. 'بلماضي' ينهار بعد فشل الجزائر في التأهل لمونديال قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لم يتمالك مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، نفسه وانهار بعد فشل "محاربو الصحراء" في التأهل لمونديال قطر، إثر خسارتهم أمس الثلاثاء على أرضهم أمام الكاميرون 1-2 في مباراة دراماتيكية.
وكان سيناريو إقصاء الجزائر قاسيا على بلماضي، الذي انهار تماما وانخرط في البكاء عقب إطلاق الحكم لصافرة النهاية، ومن ثم بدأ بعده نجوم المنتخب الجزائري في الانهيار والحسرة تعلو وجوههم.
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