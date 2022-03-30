انت الان تتابع خبر القبض على 22 متهماً بقضايا القتل والخطف السرقة في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 22 متهماً بقضايا تنوعت بين الخطف والقتل والسرقة في محافظة ذي قار.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز شرطة ذي قار، تمكنت من القاء القبض على 22 متهما تنوعت قضاياهم بين القتل والخطف والسرقة والحيازة وقضايا جنائية أخرى".
وبينت المديرية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وبينت المديرية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".