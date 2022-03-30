القبض على 22 متهماً بقضايا القتل والخطف السرقة في ذي قار

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز شرطة ذي قار، تمكنت من القاء القبض على 22 متهما تنوعت قضاياهم بين القتل والخطف والسرقة والحيازة وقضايا جنائية أخرى".

وبينت المديرية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

