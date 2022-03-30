الولايات المتحدة الأمريكية تنقل قوات إضافية وطائرات حربية إلى شرق أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تنقل القوات الأمريكية المزيد من الطائرات الحربية وطائرات النقل والجنود إلى شرق أوروبا مع استمرار حرب روسيا على أوكرانيا.



وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء، إن وحدة من حوالي 200 من مشاة البحرية من الولايات المتحدة نقلت إلى ليتوانيا بعد مناورة في النرويج.

وأعلن كيربي نقل 10 طائرات من طراز إف ايه - 18 هورنيت و"عدد قليل" من طائرات النقل العسكرية من طراز سي 130 هيركوليز، ونحو 200 جندي إلى شرق أوروبا من الولايات المتحدة، دون أن يكشف وجهتهم.

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاقتصادية للرئيس جو بايدن، سيسافر إلى نيودلهي ويلتقي بمسؤولين حكوميين لإجراء مناقشات بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا ووضع إطار عمل اقتصادي فيما يخص منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أيضا زيارة الهند، وهي من أكبر مشتري السلع الأساسية من روسيا.

تدعو نيودلهي إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لكنها ترفض إدانة تصرفات موسكو صراحة.

كما امتنعت الهند عن التصويت على عدة قرارات للأمم المتحدة بشأن الحرب.

وقال البيت الأبيض في بيان "سيتشاور سينغ عن كثب مع نظرائه بشأن تبعات حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا وسبل تخفيف تأثيرها على الاقتصاد العالمي".

وفي الأسبوع الماضي، قال بايدن إن الهند هي الوحيدة من بين دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي "تتردد إلى حد ما" في اتخاذ إجراءات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

تحاول الهند موازنة علاقاتها مع روسيا والغرب، لكنها على عكس الأعضاء الآخرين في مجموعة الحوار الأمني الرباعي، وهم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، لم تفرض عقوبات على روسيا.