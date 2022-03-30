إلغاء اجتماع وزراء فيشغراد... بسبب موقف أوربان من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ألغي اجتماع وزراء دفاع المجر، وبولندا، والتشيك، وسلوفاكيا الذي كان مقرراً الأربعاء والخميس، بسبب سياسة المجر مع أوكرانيا، في ظل حرب روسيا ضدها.



وأكدت وزارة الدفاع المجرية الإلغاء في بيان لقناة "إيه تي في" الإخبارية الخاصة أمس الثلاثاء، قائلة إن اجتماع دول فيشغراد الأربع سيعقد في وقت لاحق.

وأدان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بفتور الهجوم الروسي على أوكرانيا، واستبعد أيضاً فكرة إرسال شحنات أسلحة مباشرة من المجر إلى أوكرانيا.

وأقام أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقة وثيقة في السنوات الماضية، وتعتمد المجر أيضاً على الطاقة الروسية منخفضة السعر، كما نسفت بودابست تقارب أوكرانيا مع حلف شمال الأطلسي.

وانتقدت الدول الثلاث الأخرى في مجموعة فيشغراد موقف أوربان، حيث تبذل بولندا على وجه الخصوص جهوداً كبيرة لدعم أوكرانيا.

وتأسست مجموعة فيشغراد قبل انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي، على شكل رابطة لخدمة مصالحها المشتركة على المستوى الأوروبي.